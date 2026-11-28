इंदौर में बढ़ती इमारतें, सड़कें और विकास के बीच हरियाली को बचाए रखना युवा पीढ़ी के लिए भी चिंता का विषय बन रहा है। कॉलेज स्टूडेंट्स मानते हैं कि ग्रीनरी केवल शहर की खूबसूरती बढ़ाने का माध्यम नहीं, बल्कि साफ हवा, बेहतर तापमान, मानसिक सुकून और आने वाले कल की जरूरत है। उनके लिए पर्यावरण संरक्षण सिर्फ सोशल मीडिया पर पौधों की तस्वीर शेयर करना नहीं, बल्कि अपनी दिनचर्या में छोटे बदलाव लाना है। कोई पौधे लगाने की बात करता है, तो कोई पेड़ों की कटाई रोकने, प्लास्टिक कम करने और सार्वजनिक स्थानों को हरा-भरा रखने की जिम्मेदारी युवाओं पर भी मानता है।
मेरा नाम मनीषा जैन है और मैं बीकॉम की स्टूडेंट हूं। मेरे हिसाब से हर साल पौधारोपण करना ही काफी नहीं है, बल्कि लगाए गए पौधों की देखभाल करना भी जरूरी है। कई बार पौधे लगाने के अभियान तो होते हैं, लेकिन कुछ समय बाद उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं होता। मैं चाहती हूं कि हर युवा कम से कम एक पौधा लगाकर उसे बड़ा करने की जिम्मेदारी ले।
मेरा नाम आदित्य चौहान है और मैं बीटेक का स्टूडेंट हूं। इंदौर में तेजी से विकास हो रहा है, लेकिन इसके साथ पुराने पेड़ों को बचाना भी जरूरी है। सड़कें और बिल्डिंग बनाना विकास का हिस्सा हैं, पर इसके लिए हरियाली की कुर्बानी नहीं दी जानी चाहिए। मेरा मानना है कि बेहतर प्लानिंग से विकास और पर्यावरण दोनों के बीच संतुलन बनाया जा सकता है।
मेरा नाम विशाल ठाकुर है और मैं बीए की स्टूडेंट हूं। कॉलेज की पढ़ाई और रोजमर्रा की भागदौड़ के बीच जब भी किसी गार्डन या हरे-भरे स्थान पर समय बिताती हूं, तो काफी अच्छा महसूस होता है। मुझे लगता है कि शहर में ग्रीन स्पेस बढ़ने से लोगों को मानसिक सुकून भी मिलेगा। हर कॉलोनी और कॉलेज में पेड़-पौधों के साथ छोटे गार्डन विकसित किए जाने चाहिए।
मेरा नाम ऋषभ मेहता है और मैं बीबीए का स्टूडेंट हूं। पर्यावरण को बचाने के लिए हमें सिर्फ सरकार या नगर निगम पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। इसकी शुरुआत अपनी आदतों से करनी होगी। मैं मानता हूं कि प्लास्टिक का कम इस्तेमाल, पानी की बचत और छोटी दूरी पर पैदल चलने जैसे छोटे प्रयास भी बड़ा बदलाव ला सकते हैं। युवाओं को पर्यावरण संरक्षण को अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाना चाहिए।
मेरा नाम अनूप पाटीदार है और मैं एमएससी की स्टूडेंट हूं। आजकल युवाओं में पौधों और प्रकृति के साथ फोटो लेने का क्रेज है, लेकिन पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी सिर्फ तस्वीरों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। हमें अपने आसपास के पार्कों और पेड़-पौधों की देखभाल भी करनी चाहिए। कॉलेजों में पर्यावरण क्लब बनाकर स्टूडेंट्स को पौधारोपण और ग्रीनरी संरक्षण से जोड़ना चाहिए।
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