इंदौर में बढ़ती इमारतें, सड़कें और विकास के बीच हरियाली को बचाए रखना युवा पीढ़ी के लिए भी चिंता का विषय बन रहा है। कॉलेज स्टूडेंट्स मानते हैं कि ग्रीनरी केवल शहर की खूबसूरती बढ़ाने का माध्यम नहीं, बल्कि साफ हवा, बेहतर तापमान, मानसिक सुकून और आने वाले कल की जरूरत है। उनके लिए पर्यावरण संरक्षण सिर्फ सोशल मीडिया पर पौधों की तस्वीर शेयर करना नहीं, बल्कि अपनी दिनचर्या में छोटे बदलाव लाना है। कोई पौधे लगाने की बात करता है, तो कोई पेड़ों की कटाई रोकने, प्लास्टिक कम करने और सार्वजनिक स्थानों को हरा-भरा रखने की जिम्मेदारी युवाओं पर भी मानता है।