रहवासियों ने बताया कि पंचमूर्ति नगर में पेयजल व्यवस्था भी पूरी तरह दुरुस्त नहीं है। यहां अधिकांश गलियों में बोरिंग के माध्यम से पानी की पूर्ति की जाती है। कुछ घरों में पुरानी लाइन से पानी पहुंचता है, लेकिन अधिकांश परिवारों को बोरिंग पर निर्भर रहना पड़ता है। करीब तीन महीने पहले कई गलियों में नर्मदा पाइपलाइन बिछाई गई थी, लेकिन अब तक उससे जलप्रदाय शुरू नहीं हुआ है। पाइपलाइन बिछाने के बाद भी नियमित सप्लाई की व्यवस्था नहीं होने से उन्हें इसका लाभ नहीं मिल रहा है। कुछ गलियों में पाइपलाइन का काम हुआ है, जबकि मुख्य मार्ग के हिस्सों में भी व्यवस्था अधूरी बताई जा रही है। ऐसे में लोगों के मन में सवाल है कि जब पाइपलाइन बिछा दी गई है तो नर्मदा जल की सप्लाई कब शुरू होगी।