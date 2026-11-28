इंदौर. शहर की बिगड़ती यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए ई-रिक्शा को एबी रोड, पुराना, एमजी रोड और सुपर कॉरिडोर पर प्रतिबंधित किया गया है। इससे पहले ई-रिक्शा के लिए रंग के आधार पर भी नियम निर्धारित किए गए थे। हालांकि, शहर में सवाल यह है कि हर बार नए नियम बनाने के बजाय उनका सख्ती से पालन क्यों नहीं कराया जाता। इसी विषय पर चर्चा की गई। चर्चा में प्रोफेसरों कहना है कि यातायात सुधार के लिए नियम बनाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनका लगातार पालन कराना भी जरूरी है। अक्सर देखा जाता है कि शुरुआत में कुछ दिनों तक सख्ती दिखाई जाती है, लेकिन एक-दो महीने बाद व्यवस्था फिर पुराने ढर्रे पर लौट आती है। अधिकारियों के बदलने के साथ नियमों में बदलाव नहीं होना चाहिए। यातायात व्यवस्था किसी एक अधिकारी की प्राथमिकता नहीं, बल्कि शहर की स्थायी जरूरत होनी चाहिए। यदि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर लगातार कार्रवाई होती रहे तो ही शहर में ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू हो सकती है।