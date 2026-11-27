पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि महिला का मुंह दबाकर उसकी सांस रोकी गई थी, जिससे दम घुटने के कारण उसकी मौत हुई। इसके बाद पुलिस ने मायके और ससुराल पक्ष के लोगों से दोबारा पूछताछ की। जांच में पता चला कि मृतका का पति दीपक कंम्प्यूटर ऑपरेटर है और वह पत्नी पर मायके से रुपए लाने का दबाव बनाता था। इसी बात को लेकर घर में अक्सर विवाद और मारपीट होती थी। घटना के समय भी उसके साथ में मारपीट हुई और आरोपी ससुराल वालों ने मिलकर उसे मार दिया। जब वह मर गई तो अस्पताल ले जाकर कहानी बना दी। पुलिस को दहेज प्रताडऩा और हत्या से जुड़े साक्ष्य मिलने के बाद आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गई।