Krishnabagh Colony Indore : इंदौर के कृष्णबाग कॉलोनी में मकानों पर कार्रवाई के बाद प्रभावित परिवारों का दर्द और आक्रोश अब खुलकर सामने आने लगा है। किसी की आंखों में बेघर होने का दर्द है तो किसी के मन में व्यवस्था के खिलाफ गुस्सा। रहवासियों का कहना है कि उनके पास मकानों की रजिस्ट्री थी। वर्षों से संपत्ति कर और जलकर भी जमा कर रहे थे। बावजूद उनके मकानों को अवैध घोषित कर तोड़ दिया गया। अपने आशियाने बचाने के लिए वे पार्षद, महापौर से लेकर मंत्री तक के पास गुहार लगाने पहुंचे, लेकिन कहीं से राहत नहीं मिली। पीडि़तों ने मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के यहां मदद मांगने के दौरान उनके सुरक्षाकर्मियों पर बदसलूकी करने और मोबाइल फोन छीनने के गंभीर आरोप भी लगाए। रहवासियों ने स्थानीय विधायक महेंद्र हार्डिया की भूमिका पर भी सवाल उठाए। उनका कहना है कि मुसीबत के इतने बड़े दौर में विधायक न पहले उनका हाल जानने पहुंचे और न ही मकान टूटने के बाद उनका दर्द सुनने आए।