पीड़ित नाबालिग ने पिता को बताया कि शाम को जब उसके सभी साथी प्रैक्टिस कर घर लौट गए तो वो व्यायामशाला में अकेला बचा था। इसी दौरान कोच ने उसे अपने पास बुलाकर बैठाया और उसके साथ गंदी हरकत की। इतना ही नहीं धमकी दी कि अगर किसी को कुछ बताया तो जान से मार देगा। जिसके कारण बच्चा डरा हुआ था। बेटे की बात सुनकर पिता के होश उड़ गए वो तुरंत बेटे को लेकर पुलिस थाने पहुंचे और आरोपी कोच के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी कोच को गिरफ्तार कर गुरुवार को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है।