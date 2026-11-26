आरोपी ने पुलिस के पकड़ाने के डर से उसने मोबाइल बंद कर रखा था। टीम उसे फुटेज के आधार पर तलाश रही थी। ये बात भी सामने आ रही है कि आरोपी की तलाश में स्थानीय पुलिस ने इंदौर पुलिस के साथ मिलकर संयुक्त कार्रवाई की है। आरोपी को टीम इंदौर ला रही है। यहां पहुंचते ही पुलिस उससे डबल मर्डर के संबंध में विस्तृत पूछताछ करेगी। गुड़गांव से दिल्ली पहुंचने तक थाने की टीम ने पूछताछ की है। उसने बताया है, पिता ने 50 लाख की संपत्ति बेची थी। बहन को हिस्सा दिया, लेकिन उसे नहीं दिया। पिता के पास एक और संपत्ति थी जो बहन के नाम कर दी थी। इस बात से आहत होकर उसने पिता-बहन की हत्या कर दी।