पीड़ित पति अंकित का आरोप है कि शादी के पहले से ही निवेदिता के परिवार ने उनसे पैसे लेने शुरू कर दिए थे। जब निवेदिता को देखने पहुंचे तो नेग के नाम पर 50 हजार रुपये छोटी बहन को दिलाए। शादी का खर्चा न उठा पाने की बात कहकर शादी का पूरा खर्च भी हमारे परिवार से कराया और बारात निकलने से ठीक पहले 10 लाख रुपये मांगे। बारात रुकने और सामाजिक बदनामी के डर से मेरे परिवार ने ये रकम भी निवेदिता के परिवार को दी थी। पीड़ित पति का आरोप है कि मायके जाने के बाद निवेदिता व उसके परिवार वाले बदनाम करने और झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर ब्लैकमेल कर रहे हैं। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर पत्नी व ससुर के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।