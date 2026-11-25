Indore news: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 वर्षीय जनसेवा काल पूरा होने पर भाजपा एक दिसंबर से 25 दिसंबर तक सेवा दूत अभियान चलाएगी। इसमें विधानसभा स्तर पर विस्तारक निकलेंगे जो घर छोड़कर क्षेत्र में काम करेंगे। सभी विधानसभाओं में उनके सहयोगी भी रहेंगे जो दिनभर साथ रहेंगे। इंदौर सहित चार संभाग के समय दानी कार्यकर्ताओं की कार्यशाला 28 नवंबर को इंदौर के प्ले होटल रिर्साट छोटा बांगड़दा में होने जा रही है जिसमें 300 से अधिक लोग शामिल होंगे। कल भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष और अभियान के समन्वयक शैलेंद्र बरुआ ने इंदौर में कार्यशाला को लेकर बैठक की जिसमें प्रमुख पदाधिकारी शामिल थे। चर्चा के दौरान उन्होंने बताया कि इंदौर के साथ मंदसौर, निमाड़ और उज्जैन के करीब 300 वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की कार्यशाला होगी।