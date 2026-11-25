संघ (आरएसएस) अपनी प्रांत की व्यवस्था भंग करके सरकार की तरह राज्य और संभागीय स्तर पर ढांचे का गठन करने जा रहा है जिसकी तैयारियां जोरों पर चल रही है। ऐसा नहीं कि ये बदलाव सिर्फ ऊपरी तौर पर होगा, बल्कि नीचे यानी सबसे मजबूत इकाई नगर में भी परिवर्तन होने वाला है। इंदौर महानगर में काम की दृष्टि से अब तक 34 नगर इकाइयां थीं जिसको बढ़ाकर 40 की जा रही है। इसमें शहर के विस्तार में बनी कॉलोनियों को शामिल करके नए नगर बनाए जा रहे है। इधर, इंदौर विभाग में पांच जिले हैं जिसमें इंदौर महानगर और एक ग्रामीण है। अब उसकी संख्या सात हो जाएगी, दो नए जिले बनाए जा रहे हैं।