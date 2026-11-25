Indore News : मध्यप्रदेश में 44 वर्षों बाद जिलों और संभागों की प्रशासनिक सीमाओं का नए सिरे से निर्धारण होने जा रहा है। बढ़ती आबादी, भौगोलिक विस्तार और प्रशासनिक जरूरतों को देखते हुए प्रदेश का पूरा प्रशासनिक नक्शा बदलने की तैयारी है। इसके लिए गठित प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग प्रदेश के सभी 55 जिलों का सर्वे कर रहा है। 50 जिलों का सर्वे हो चुका है। शेष पांच जिलों का सर्वे पूरा होने के बाद संभाग स्तर पर भी सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित की जाएंगी। सरकार की कोशिश है कि वर्ष 2028 के विधानसभा चुनाव से पहले पुनर्गठन की प्रक्रिया को अंतिम रूप दे दिया जाए। प्रदेश के कम से कम 3 जिले टूटेंगे जबकि निमाड़ में नया संभाग बनने की संभावना है।