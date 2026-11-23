चचेरे भाई ने बताया कि हर्ष ने रविवार रात को पिता को फोन कर इंदौर बुलाया था। उसने कहा था कि पापा सुबह इंदौर आ जाओ, आपसे जरुरी बात करनी है। रविवार रात को ही हर्ष ने हम लोगों को भी बताया था कि वो कर्ज के कारण परेशान है और पिता को सबकुछ सही-सही बता देगा। सुबह जब हम हर्ष को जगाने के लिए पहुंचे तो वो अचेत हालत में था, उसे अस्पताल लेकर पहुंचे तब तक देर हो चुकी थी और डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। घटना का पता चलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू की। अंदेशा जताया जा रहा है कि हर्ष ने जहरीला पदार्थ खाया है।