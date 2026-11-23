टीमों ने दिल्ली के बाद अंबाला (पंजाब) में भी स्थानीय पुलिस की मदद से कई स्थानों पर पड़ताल की मगर अभी पता नहीं चल पाया है। इधर, आरोपी के पकड़े गए नाबालिग साथी ने कई जानकारियां दी हैं। पुलिस ने आरोपी के दोस्तों की जानकारी निकाली और पूछताछ की तो पता चला कि दोस्तों से भी उसने संपर्क चार-पांच माह से तोड़ दिया था यानी हर्ष ने करीब 5 महीने पहले ही पिता राजू और बहन हर्षिता की हत्या का षडयंत्र रच लिया था। उसने रिश्तेदारों से मिलना-जुलना कम कर दिया था। ये भी पता चला है कि शराब के नशे में कहता था कि सब कुछ खत्म कर देगा। पुलिस उसकी तलाश में हर पहलू पर काम कर रही है। वह चाइनीज फूड बनाने का काम भी करता था। शक है कि वह किसी होटल या ढाबे पर काम कर सकता है। ऐसे हर पहलू पर जांच कर तलाश कर रही है।