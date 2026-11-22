मीडिया से बाचटीत के दौरान रतलाम रेल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी मुकेश कुमार ने बताया कि, इन विशेष ट्रेनों की आवाजाही 22 नवंबर से अलग अलग तारीखों नें शुरु हो रही है। इन विशेष ट्रेनों के संचालन से गोरखपुर, प्रयागराज, वाराणसी, आजमगढ़, मुजफ्फरपुर, रक्सौल, बरौनी और समस्तीपुर की यात्रा करने वाले लोगों को कंफर्म टिकट और सफर का अतिरिक्त विकल्प मिल सकेंगे।