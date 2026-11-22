Gold and silver prices:मध्यप्रदेश के इंदौर सोना और चांदी के भाव में गिरावट आने के बावजूद सराफा बाजार में ग्राहकों का रुख फिलहाल खरीदारी से ज्यादा भाव की पड़ताल करने पर केंद्रित है। बाजार में आने वाले ग्राहक सोने-चांदी की कीमतों में आई गिरावट को देखकर दुकानदारों से भाव पूछ रहे हैं, लेकिन खरीदी करने से पहले एक ही सवाल कर रहे है कि क्या भाव और गिरेंगे, अभी खरीदें या कुछ दिन और इंतजार करें? भाव में उतार-चढ़ाव के बीच ग्राहकों की मनोदशा भी बदल रही है। जिन लोगों को शादी या अन्य आयोजनों के लिए सोना-चांदी खरीदना है, वे बाजार पर नजर बनाए हुए है। कीमतों में गिरावट के बाद खरीदारी की उम्मीद तो बढ़ी है, लेकिन आगे और भाव कम होने की संभावना को लेकर ग्राहक फिलहाल निर्णय लेने से बच रहे हैं।