हेमंत जब अकोला स्थित घर पहुंचा तो परिवार बदहवास हो गया। इसके बाद उसकी बहन ने स्थानीय मीडिया के सामने आकर बेहद गंभीर आरोप लगाए। मराठी में दिए बयान में उसने बताया कि 15 नवंबर को भाई का फोन आया था। उसने कहा था कि उसके पीछे गुंडे लगे हैं और उसकी हत्या हो सकती है। उसे उसी रात मार दिए जाने का डर था। बहन ने संदेह जताया कि उसके साथ मौजूद अघोरी ने ही हेमंत की नरबलि दी है। परिजनों ने यह आशंका भी जताई कि पैसों की बारिश कराने के लिए यह तांत्रिक प्रक्रिया की गई है और हेमंत की एक उंगली भी गायब की गई है। परिवार के मुताबिक, हेमंत अपने साथियों के साथ अमरावती, महाराष्ट्र जाने की बात कहकर घर से निकला था। वह इंदौर कैसे पहुंचा, इसकी जानकारी उन्हें भी नहीं थी। पुलिस जांच कर रही है।