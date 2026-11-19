घटना की सूचना मिलते ही सीहोर से एएसपी डॉ. प्रशांत चौबे मौके पर पहुंचे। उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच की स्थिति का जायजा लिया। साक्ष्य जुटाने के लिए एफएसएल टीम, फिंगरप्रिंट विशेषज्ञ और डॉग स्क्वॉड को बुलाया गया। पुलिस घटनास्थल से मिले भौतिक साक्ष्यों और अन्य तकनीकी पहलुओं के आधार पर आरोपियों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार मीणा परिवार वर्ष 2014 से माना में रह रहा था। पुलिस परिवार की पृष्ठभूमि, संपर्क और संभावित विवादों की भी पड़ताल कर रही है। फिलहाल जांच में कोई निर्णायक सुराग हाथ नहीं लगा है। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की जांच की बात कह रही है।