एमपी के आष्टा में एक नहीं, लगातार 3 दिन तक होता है रावण दहन, 150 साल पुरानी है परंपरा

आष्टा में पहले पुरानी सब्जी मंडी के पास रावण दहन होता था। कुछ साल पहले आयोजन स्थल बदलकर थाने के सामने नए दशहरा मैदान के पास कर दिया गया। यहां 51 फीट से शुरू हुई परंपरा में अब 61 से 71 फीट तक के पुतले जलाए जाते हैं। दहन से पहले आतिशबाजी, राम-रावण युद्ध और कलाकारों की प्रस्तुतियां होती हैं। खड़ी हाट में भी दिन में गाजे-बाजे के साथ चल समारोह निकलता है। खड़ी के रमेश वर्मा के अनुसार, यहां आसपास के 15 से अधिक गांवों के लोग दशहरा देखने पहुंचते हैं। कजलास में तीसरे दिन रामलीला मंचन के बाद रावण दहन होता है। इस तरह तीन दिन तक पूरा अंचल उत्सव के रंग में रंगा रहता है।