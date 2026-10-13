MP में पूर्व सीएम के संसदीय क्षेत्र से बड़ा खुलासा, 12 लोगों के कब्जे में 79 एकड़ जमीन, आदिवासियों ने दी बड़े आंदोलन की चेतावनी

मामले में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव वन, डीजीपी, एसपी व वनमंडल अधिकारी सीहोर व मप्र वन विकास निगम के एमडी को नोटिस थमा तीन दिन में जवाब तलब किया है। इस बीच अतिक्रमण विवाद में बड़ा खुलासा हुआ। वन विभाग ने जिन लोगों को हटाया, उनमें से 12 अतिक्रमणकारियों ने 79 एकड़ जमीन पर कब्जा किया है। जमीन का बाजार भाव 7.80 करोड़ रुपए है। कब्जाने वालों में सिंहपुर गांव का पूर्व सरपंच बिक्रम सिंह भी है। गांव में उसका पक्का मकान है। अन्य 8 लोगों के पास भी बाइक, बड़े वाहन और पक्के मकान हैं।