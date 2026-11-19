पुलिस ने मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुलासा किया कि, 18 नवंबर को पड़ोसी राकेश मीणा के घर से चिल्लाने की आवाज सुनाई देने पर आसपास के लोगों को घटना की जानकारी मिली। घर के अंदर 47 वर्षीय राकेश मीणा, उनकी पत्नी 45 वर्षीय राधा मीणा और पुत्र 18 वर्षीय अधिन मीणा के शव खून से लथपथ हालत में पड़े मिले। तीनों की धारदार हथियार से वार कर हत्या की गई थी। मृतक राकेश के पिता धनराज ने तत्काल डायल-112 पर पुलिस को सूचना दी।