पहले मामले में नौगांव के मेन मार्केट स्थित समृद्धि ट्रेडर्स के संचालक सौरभ रावत के प्रतिष्ठान से केजी सुगंधित सुपारी के 8 और किंग स्वादिष्ट सुपारी के 8 कंपनी पैक्ड पैकेट के नमूने जब्त किए गए थे। खाद्य सुरक्षा विभाग ने इन नमूनों को जांच के लिए राज्य खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला भोपाल भेजा था। जांच रिपोर्ट में दोनों तरह की सुपारी तंबाकूयुक्त पाई गई है। इसके बाद प्रतिबंधित खाद्य पदार्थों का विक्रय और बिक्री करने के साथ साथ उसका संग्रहण करने के चलते सौरभ रावत के खिलाफ चालानी कार्रवाई की गई है।