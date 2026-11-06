धनतेरस पर डेढ़ साल की बेटी और बेटे को रोता छोड़ गई मां, छतरपुर के गांव में दुखद घटना

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू की। पुलिस को घटनास्थल से कोई पत्र नहीं मिला है जिसके कारण आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस के मुताबिक कुंजाबाई के दो बच्चे हैं जिनमें एक डेढ़ साल की बेटी और एक बेटा है। धनतेरस के त्योहार पर हुई इस घटना से परिवार ही नहीं गांव में मातम पसरा हुआ है। पुलिस का कहना है कि परिजनों के बयान और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।