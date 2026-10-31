छतरपुर में बीमार बेटे को ससुर की गोद में दिया और कुछ देर बाद दुनिया छोड़ गई मां

मान्या की तबीयत बिगड़ते ही परिवार में हड़कंप मच गया तुरंत परिजन मान्या को अस्पताल लेकर पहुंचे लेकिन तब तक उसकी सांसें थम चुकी थीं। डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पुलिस अस्पताल पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू की। डॉक्टर्स ने हार्ट अटैक से मौत की आशंका जताई है। परिजनों ने बताया कि मान्या और शिवम का 8 महीने का बेटा है जो सुन नहीं सकता है। बच्चे की बीमारी के कारण मान्या काफी दुखी रहती थी। परिजन भी साइलेंट अटैक की आशंका जता रहा है। वही पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का सही कारण पता चल पाएगा।