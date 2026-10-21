अपहरण का LIVE वीडियो, छतरपुर में दिनदहाड़े डेयरी संचालक की किडनैपिंग

दिनदहाड़े अपहरण की सूचना मिलते ही पुलिस सक्रिय हुई और कुछ ही देर में पेट्रोल पंप के पास आरोपियों की कार को घेरकर पकड़ा। पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके चंगुल से पीड़ित राकेश यादव को सकुशल छुड़ाया। बताया गया है कि चौबे कॉलोनी में दूध डेयरी का कारोबार करने वाले संचालकों के बीच अगल-बगल दुकान खोलने को लेकर विवाद चल रहा था। इसी विवाद के चलते भज्जू यादव, ब्रजपाल यादव, चंद्रभान यादव और ओम अरजरिया पर राकेश यादव के साथ मारपीट करने का आरोप है। इसके बाद आरोपी उन्हें जबरन चार पहिया वाहन में बैठाकर ले जा रहे थे। छतरपुर पुलिस अधीक्षक रजत सकलेचा ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में अपहरण का केस दर्ज किया जा रहा है। पुलिस द्वारा आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।