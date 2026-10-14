HIV पॉजिटिव आरोपी ने पुलिसकर्मी को दांत से काटा, सागर मेडिकल कॉलेज में कराया भर्ती

मेडिकल जांच में आरोपी के HIV संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। आरोपी की मेडिकल जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद एहतियात के तौर पर घायल आरक्षक को तत्काल सागर स्थित बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है जहां उसका उपचार चल रहा है। एसपी रजत सकलेचा के मुताबिक वारंटी को पकड़ने के लिए पुलिस टीम पहुंची थी, इसी दौरान आरोपी ने पुलिसकर्मी को काट लिया, आरोपी के ब्लड सैंपल की जांच में HIV पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई है। आरक्षक को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। इस घटना ने एक बार फिर आरोपियों को पकड़ते वक्त पुलिसकर्मियों के लिए पैदा होने वाले जोखिमों को उजागर कर दिया है।