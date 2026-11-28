छतरपुर. जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत 14 लाख से अधिक हितग्राहियों तक खाद्यान्न पहुंचाने की जिम्मेदारी 656 उचित मूल्य दुकानों पर है। लेकिन नवंबर की सरकारी पीओएस (प्वाइंट ऑफ सेल) रिपोर्ट में दुकानों की लेनदेन गतिविधि के आंकड़े वितरण व्यवस्था की निगरानी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार, जिले की 303 दुकानों में पूरे महीने के दौरान 10 दिन या उससे कम समय तक ही लेनदेन दर्ज हुआ। इनमें 72 दुकानें ऐसी हैं, जहां 0 से 5 दिन और 231 दुकानों में 6 से 10 दिन तक लेनदेन गतिविधि दर्ज की गई। जिले की 656 उचित मूल्य दुकानों में से 649 ऑनलाइन व्यवस्था से संचालित हो रही हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्र की सात दुकानों में तकनीकी समस्या के चलते अब भी आंशिक ऑफलाइन व्यवस्था से राशन वितरण किया जा रहा है।