छतरपुर: शहर में 100 से अधिक कोचिंग संस्थान संचालित हैं, जहां छात्राओं से पाठ्यक्रम के अनुसार हजारों रुपए फीस वसूली जाती है। इसके बावजूद उनकी सुरक्षित आवाजाही के लिए विशेष इंतजाम नजर नहीं आते। न सुरक्षा गार्ड की व्यवस्था है और न ही छुट्टी के समय छात्राओं की निगरानी या सुरक्षित रवानगी का कोई पुख्ता इंतजाम। फीस वसूलने वाले संस्थानों में सुरक्षा को प्राथमिकता नहीं दिए जाने से अभिभावकों की चिंता बढ़ रही है।