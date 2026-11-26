जिला न्यायालय के एडीपीओ संजय यादव के मुताबिक, मामला बमीठा थाना क्षेत्र के चंद्रनगर हल्का का है। यहां पदस्थ पटवारी अंकित पाठक के खिलाफ शिवराजपुर निवासी राजेंद्र सिंह यादव ने रिश्वत मांगने की शिकायत की थी। शिकायत की पुष्टि के बाद लोकायुक्त टीम ने कार्रवाई की योजना बनाई। निरीक्षक बीएम द्विवेदी के नेतृत्व में लोकायुक्त टीम ने 22 जुलाई 2019 को केमिकल लगे नोटों के साथ जाल बिछाया और पटवारी को 8 हजार रुपए लेते पकड़ लिया। इसके बाद भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर न्यायालय में चालान पेश किया गया।