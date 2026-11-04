कृष्ण पर बयान देने के बाद बागेश्वर बाबा का कई जगह विरोध, आश्रम बंद करने की चेतावनी, मानहानि नोटिस भी भेजा

इधर, धीरेंद्र शास्त्री ने शिवपुरी जिले के करेरा में भगवान श्रीराम और भगवान श्रीकृष्ण के स्वरूप की तुलना की थी। उन्होंने कहा था कि श्रीकृष्ण के स्वरूप, मुद्रा, बांसुरी बजाने के अंदाज और वृंदावन को लेकर हंसी उड़ाने वाले अंदाज में यह टिप्पणी की थी। जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि धीरेंद्र शास्त्री मंगलवार 2 नवंबर को वीडियो जारी कर सफाई दे चुके हैं और माफी भी मांग चुके हैं। शास्त्री ने कहा कि भगवान श्रीराम और श्रीकृष्ण में भेद करना उनका उद्देश्य नहीं था। यदि उनकी बात से किसी की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं तो वे क्षमा मांगते हैं। उन्होंने कहा कि वे दोनों भगवानों की लीलाओं के अंतर को व्यंग्यात्मक तरीके से बताने का प्रयास कर रहे थे।