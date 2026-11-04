4 नवंबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

छतरपुर

कृष्ण पर बयान देने के बाद बागेश्वर बाबा का कई जगह विरोध, आश्रम बंद करने की चेतावनी, मानहानि नोटिस भी भेजा

Dhirendra Shastri Controversy: छतरपुर के धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री फिर विवादों में...। कृष्ण पर बयान देने के बाद देशभर में विरोध...। एक ने आश्रम बंद करने की चेतावनी दी...। लखनऊ के वकील ने भेजा मानहानि का नोटिस...।
3 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

छतरपुर

image

Manish Gite

Updated: 4 Nov 2026, 4:03 PM IST

Dhirendra Shastri Controversy:

Dhirendra Shastri Controversy- बागेश्वर धाम प्रमुख धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री। (फोटो-pinterest.com)

Dhirendra Shastri Controversy: भगवान कृष्ण के बारे में टिप्पणी कर बागेश्वर धाम प्रमुख धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री एक बार फिर विवादों में आ गए हैं। मध्यप्रदेश में उनकी इस टिप्पणी को लेकर गुस्सा दिखने लगा है। बुधवार को भी कई शहरों से उनके खिलाफ नाराजगी के स्वर उठ रहे हैं। उज्जैन, मथुरा, लखनऊ और सोशल मीडिया पर विरोध के स्वर उठ रहे हैं। एक संगठन ने बागेश्वर आश्रम में कथा बंद कराने की धमकी दी है। साथ ही कहा है कि एक हजार गाड़ियां लेकर आउंगा और ताला लगा दूंगा। इसके अलावा पंडित शास्त्री के खिलाफ मानहानि नोटिस भी दिया गया है।

शिवपुरी के करेरा में धीरेंद्र शास्त्री जिस तरह से बड़बोलेपन में भगवान कृष्ण पर टिप्पणी कर रहे थे, उसे लेकर वे सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल हो रहे हैं। वहीं मध्यप्रदेश में भी कई लोग उनका विरोध कर रहे हैं। मध्यप्रदेश के साथ ही बुधवार को देशभर से विरोध के स्वर उठ रहे हैं।

बंद कर दूंगा बागेश्वर आश्रम

मध्यप्रदेश के उज्जैन से खबर आ रही है कि आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोर कमेटी के सदस्य दामोदर यादव ने सीएम मोहन यादव से कहा है कि वे 14 नवंबर तक बागेश्वर धाम आश्रम में कथा बंद कराते हुए उसे सील करवा दें। उन्होंने इस अपील के साथ ही चेतावनी भी दे डाली है कि सरकार ने यदि कार्रवाई नहीं की तो वे अगले ही दिन 15 नवंबर को एक हजार गाड़ियों के साथ बागेश्वर धाम पहुंच जाएंगे। और आश्रम बंद करा देंगे। उज्जैन के टावर चौक पर मंगलवार को उन्होंने यह बात कही थी।

करेरा में की थी विवादित टिप्पणी

इधर, धीरेंद्र शास्त्री ने शिवपुरी जिले के करेरा में भगवान श्रीराम और भगवान श्रीकृष्ण के स्वरूप की तुलना की थी। उन्होंने कहा था कि श्रीकृष्ण के स्वरूप, मुद्रा, बांसुरी बजाने के अंदाज और वृंदावन को लेकर हंसी उड़ाने वाले अंदाज में यह टिप्पणी की थी। जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि धीरेंद्र शास्त्री मंगलवार 2 नवंबर को वीडियो जारी कर सफाई दे चुके हैं और माफी भी मांग चुके हैं। शास्त्री ने कहा कि भगवान श्रीराम और श्रीकृष्ण में भेद करना उनका उद्देश्य नहीं था। यदि उनकी बात से किसी की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं तो वे क्षमा मांगते हैं। उन्होंने कहा कि वे दोनों भगवानों की लीलाओं के अंतर को व्यंग्यात्मक तरीके से बताने का प्रयास कर रहे थे।

धीरेंद्र शास्त्री को भेजा मानहानि नोटिस

शिवपुरी जिले की करैरा में श्रीराम कथा के दौरान भगवान श्रीकृष्ण और उनके नाम पर की गई टिप्पणी के बाद उनके खिलाफ मानहानि नोटिस भेजा गया है। उत्तरप्रदेश हाईकोर्ट की लखनऊ बैंच के अधिवक्ता कृष्ण कन्हैया पाल ने उन्हें यह नोटिस भेजा है। उन्होंने लिखा है कि 2002 से वकालत कर रहा हूं और हिन्दू धर्म का अनुयायी होने के साथ ही भगवान श्रीकृष्ण का अनन्य भक्त हूं। धीरेंद्र शास्त्री ने भगवान श्रीराम और भगवान श्रीकृष्ण के स्वरूप की तुलना अत्यंत अमर्यादित, आपत्तिजनक और उपहासात्मक भाषा का प्रयोग करते हुए की है।


अधिवक्ता पाल ने लिखा है कि धीरेंद्र शास्त्री का यह कृत्य भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धारा 299 (धार्मिक भावनाओं को जानबूझकर आहत करना), धारा 356 (मानहानि) और अन्य प्रासंगिक धाराओं के तहत एक गंभीर दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स में शास्त्री ने विनोद या भाव कहकर एक वीडियो संदेश के जरिए क्षमा प्रार्थी होने की बात कही है,परन्तु सार्वजनिक मंच से किए गए इस गंभीर कृत्य का प्रभाव और मुझको पहुंची मानसिंक व आत्मिक ठेस पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। एडवोकेट पाल ने 15 दिनों में मुझसे व्यक्तिगत रूप से और संपूर्ण कृष्ण भक्त समाज से बिना शर्त सार्वजनिक रूप से लिखित अथवा वीडियो माध्यम से स्पष्ट रूप से क्षमा मांगने को कहा है।

मथुरा में भी आक्रोश

धीरेंद्र शास्त्री की टिप्पणी पर मथुरा में भी श्रद्धालुओं में आक्रोश है। श्री माथुर चतुर्वेद परिषद के मुख्य संरक्षक व अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा के संरक्षक महेश पाठक ने मीडिया से कहा कि भगवान श्रीकृष्ण के प्रति अमर्यादित टिप्पणी क्षमा योग्य नहीं है। भगवान श्रीकृष्ण केवल किसी एक समाज, संप्रदाय व क्षेत्र के आराध्य नहीं हैं, बल्कि संपूर्ण सनातन संस्कृति के प्राण, भारतीय दर्शन के आधार और विश्व मानवता के मार्गदर्शक हैं। गीता का दिव्य ज्ञान देने वाले योगेश्वर श्रीकृष्ण के प्रति किसी भी प्रकार का नारादरपूर्ण भाव व्यक्त करना करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था को आहत करने वाला है। महासभा इसका पूरे देश में विरोध करेगा। ब्रज वासियों से भी बहिष्कार करने की अपील की गई है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

4 Nov 2026, 4:03 PM IST

Published on:

Hindi News / Madhya Pradesh / Chhatarpur / कृष्ण पर बयान देने के बाद बागेश्वर बाबा का कई जगह विरोध, आश्रम बंद करने की चेतावनी, मानहानि नोटिस भी भेजा

बड़ी खबरें

View All

छतरपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

बीमार बेटे को ससुर की गोद में दिया और कुछ देर बाद दुनिया छोड़ गई मां

Chhatarpur Woman Sudden Death
छतरपुर

छतरपुर में अवैध खाद के सिंडिकेट पर बड़ा एक्शन, मैरिज गार्डन में छिपा रखा था जखीरा

DAP Fertilizer Raid
छतरपुर

उपभोक्ताओं को तगड़ा झटका, 89 हजार LPG कनेक्शन बंद, छतरपुर में नए कनेक्शन देना बंद

गैस सिलेंडर , प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source - Patrika)
छतरपुर

तेजी से फैल रहा ‘गुटखा माफिया’ का नेटवर्क, छतरपुर में पान मसाले के 250 लाइसेंस, सत्यापन एक का भी नहीं

अवैध गुटखा फैक्ट्रियों का जाल, प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source- magnific)
छतरपुर

अपहरण का LIVE वीडियो, छतरपुर में दिनदहाड़े डेयरी संचालक की किडनैपिंग

chhatarpur kidnapping
छतरपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.