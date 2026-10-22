22 अक्टूबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

छतरपुर

उपभोक्ताओं को तगड़ा झटका, 89 हजार LPG कनेक्शन बंद, छतरपुर में नए कनेक्शन देना बंद

Gas cylinder: पिछले सात महीनों से पीएनजी सुविधा न होने से हजारों उपभोक्ता परेशान हैं और ब्लैक में या महंगे छोटे सिलेंडर खरीदने को मजबूर हैं।
2 min read
Google source verification

छतरपुर

image

Astha Awasthi

Oct 22, 2026

गैस सिलेंडर , प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source - Patrika)

गैस सिलेंडर , प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source - Patrika)

Chhatarpur news: मध्यप्रदेश के छतरपुर जिले में पिछले सात महीनों से 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू एलपीजी (रसोई गैस) सिलेंडर के नए कनेक्शन देना बंद कर दिया है। ईकेवाईसी न होने से 89 हजार कनेक्शन अक्टूबर में ब्लॉक किए गए है। जिससे समस्या और बढ़ गई है। केंद्र सरकार और पेट्रोलियम मंत्रालय के नए निर्देशों के बाद गैस एजेंसियों ने नए कनेक्शन के लिए आवेदन स्वीकार करना बंद कर दिया है। इसके कारण शहर के करीब एक हजार से अधिक जरूरतमंद उपभोक्ता परेशान होकर गैस एजेंसियों के चक्कर लगाने को मजबूर है। वहीं इसको लेकर आए दिन उपभोक्ताओं और एजेंसी संचालकों के बीच विवाद की स्थिति बन रही है, और कई नागरिकों ने जिला प्रशासन से शिकायत कर नया कनेक्शन दिलाने की गुहार लगाई है।

ई-केवाईसी न कराने पर 89 हजार कनेक्शन ब्लॉक

जिले की 38 गैस एजेंसियों में कुल 4,35,454 रसोई गैस उपभोक्ता पंजीकृत हैं। इनमें से 89,942 उपभोक्ताओं ने अंतिम तिथि (1 अक्टूबर) तक ई-केवाईसी नहीं कराई, जिससे उनके कनेक्शन ब्लॉक कर दिए गए। अब इन उपभोक्ताओं को भी बाजार दर पर महंगे 5 या 10 किलो वाले सिलेंडर खरीदने पड़ रहे हैं।

ज्यादा प्रभावित क्षेत्र

गौरिहार एजेंसी- 6,384 उपभोक्ताओं के कनेक्शन ब्लॉक।
बिजावर एजेंसी- 5,769 उपभोक्ताओं के कनेक्शन ब्लॉक।
मां गायत्री एजेंसी- 4,923 उपभोक्ताओं के कनेक्शन ब्लॉक।

पीएनजी को बढ़ावा देने का उद्देश्य

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एलपीजी सिलेंडर की कालाबाजारी, जमाखोरी और दुरुपयोग पर अंकुश लगाने के लिए 14.2 किलो वाले घरेलू एलपीजी कनेक्शन देने पर रोक लगाई है। योजना के अनुसार जिन क्षेत्रों में पाइपलाइन पहुंच चुकी है, वहां पाइपलाइन नेचुरल गैस (पीएनजी) सप्लाई को बढ़ावा देकर एलपीजी सिलेंडर जरूरतमंदों तक पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है। हालांकि, जमीनी हकीकत यह है कि छतरपुर उप-संभाग के छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़ और निवाड़ी जिलों में अभी तक पीएनजी की सुविधा शुरू ही नहीं हो पाई है। ऐसे में जिन परिवारों के पास एलपीजी कनेक्शन नहीं है, उनके सामने दोहरी समस्या खड़ी हो गई है-उन्हें न तो नया एलपीजी सिलेंडर मिल रहा है और न ही पीएनजी का विकल्प मौजूद है।

ब्लैक में सिलेंडर खरीदने की मजबूरी

नया कनेक्शन न मिलने से जनता को परेशानियों का सामना करना पड रहा है। छतरपुर निवासी शिव शंकर यादव का कहना है कि छह महीने पहले परिवार का बंटवारा होने पर नए गैस कनेक्शन की जरूरत पड़ी। कई बार एजेंसियों के चक्कर काटे, लेकिन आवेदन ही नहीं लिया। ऐसे में चूल्हा जलाने के लिए ब्लैक में सिलेंडर खरीदना पड़ रहा है। रमाकांत कुशवाहा का कहना है शादी के बाद गांव से शहर में रहने आए हैं। नए कनेक्शन के लिए गैस एजेंसी के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है।

नए कनेक्शन देना बंद

केंद्र सरकार के आदेशानुसार 14.2 किलो वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर के नए कनेक्शन देना बंद कर दिए गए हैं। हैं। नए कनेक्शन चाहने वाले उपभोक्ता फिलहाल 5 और 10 किलो वाले बाजार दर के सिलेंडर ले सकते हैं। यह व्यवस्था नए उपभोक्ताओं को हो रही परेशानी का एक अस्थायी समाधान है। बलराम गुप्ता, सेल्स ऑफिसर, छतरपुर

1.25 करोड़ रुपए के संदिग्ध लेन-देन का बड़ा खुलासा, यूनियन बैंक में खाता, ग्वालियर में बड़ा खुलासा

ये भी पढ़ें
साइबर ठगी, प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source- magnific)

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

22 Oct 2026 11:44 am

Published on:

22 Oct 2026 11:44 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Chhatarpur / उपभोक्ताओं को तगड़ा झटका, 89 हजार LPG कनेक्शन बंद, छतरपुर में नए कनेक्शन देना बंद

बड़ी खबरें

View All

छतरपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

तेजी से फैल रहा ‘गुटखा माफिया’ का नेटवर्क, छतरपुर में पान मसाले के 250 लाइसेंस, सत्यापन एक का भी नहीं

अवैध गुटखा फैक्ट्रियों का जाल, प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source- magnific)
छतरपुर

अपहरण का LIVE वीडियो, छतरपुर में दिनदहाड़े डेयरी संचालक की किडनैपिंग

chhatarpur kidnapping
छतरपुर

Breast cancer: छतरपुर में झिझक और डर के बीच ‘800 महिलाओं’ को है कैंसर, भारी पड़ सकती हैं 3 लापरवाही

कैंसर सेल , प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source- magnific)
छतरपुर

‘मेरा दामाद ही कातिल है…’, छतरपुर में 7 मिनट में किया महिला का मर्डर, पति की बातों से घूमा पुलिस का दिमाग

मालती प्रजापति फोटो फोटो- पत्रिका , Enhance with AI
छतरपुर

छतरपुर में घर लौट रही पत्नी पर गिरा बिजली का तार, बचाने पहुंचा पति भी चपेट में आया, पसरा मातम

Chhatarpur Husband Wife Death current
छतरपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.