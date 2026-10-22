उपभोक्ताओं को तगड़ा झटका, 89 हजार LPG कनेक्शन बंद, छतरपुर में नए कनेक्शन देना बंद

Chhatarpur news: मध्यप्रदेश के छतरपुर जिले में पिछले सात महीनों से 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू एलपीजी (रसोई गैस) सिलेंडर के नए कनेक्शन देना बंद कर दिया है। ईकेवाईसी न होने से 89 हजार कनेक्शन अक्टूबर में ब्लॉक किए गए है। जिससे समस्या और बढ़ गई है। केंद्र सरकार और पेट्रोलियम मंत्रालय के नए निर्देशों के बाद गैस एजेंसियों ने नए कनेक्शन के लिए आवेदन स्वीकार करना बंद कर दिया है। इसके कारण शहर के करीब एक हजार से अधिक जरूरतमंद उपभोक्ता परेशान होकर गैस एजेंसियों के चक्कर लगाने को मजबूर है। वहीं इसको लेकर आए दिन उपभोक्ताओं और एजेंसी संचालकों के बीच विवाद की स्थिति बन रही है, और कई नागरिकों ने जिला प्रशासन से शिकायत कर नया कनेक्शन दिलाने की गुहार लगाई है।