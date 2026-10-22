1.25 करोड़ रुपए के संदिग्ध लेन-देन का बड़ा खुलासा, यूनियन बैंक में खाता, ग्वालियर में बड़ा खुलासा

Gwalior news: मध्यप्रदेश के ग्वालियर सरकारी नौकरी का चोला ओढ़कर साइबर ठगी के बड़े नेटवर्क को संचालित करने वाले एक शातिर को ग्वालियर की साइबर सेल ने मुंबई से दबोच लिया है। आरोपी नवी मुंबई में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में संविदा पर पंप ऑपरेटर (ड्राइवर) के पद पर कार्यरत है, लेकिन उसकी असल कमाई साइबर ठगी के जरिए हो रही थी। आरोपी के फर्जी करंट खाते की डिटेल खंगालने पर देश भर में ठगी की 9 वारदातों और महज 13 दिनों के भीतर 1.25 करोड़ रुपए के संदिग्ध लेन-देन का बड़ा खुलासा हुआ है।