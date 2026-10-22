भोपाल में गूगल पर टेक्नीशियन का नंबर डालना पड़ा भारी, धड़ाधड़ खाते से निकले 60 हजार रुपए

स्टेशन बजरिया इलाके में रहने वाली महिला को टाटा कंपनी का सेटअप बॉक्स ठीक कराना था। उन्होंने गूगल पर टेक्नीशियन का नंबर तलाशा और एक व्यक्ति से संपर्क किया। आरोपी ने मोबाइल पर कुछ प्रक्रिया पूरी करने को कहा और एक बार कोड पर 10 रुपए भेजने के लिए कहा। महिला ने भुगतान कर दिया। कुछ देर बाद उनके केनरा बैंक खाते से दो बार में कुल 60 हजार रुपए निकल गए। महिला की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।