‘आशीष शर्मा के बलिदान से MP पुलिस ने लिया संकल्प’, 29 साल की उम्र में नक्सली हमले में हुए थे शहीद

इस दौरान सीएम मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश ने नक्सलवाद जैसी चुनौती का पुलिस जवानों ने न केवल मुकाबला किया, बल्कि उस पर सफलता के साथ विजय भी प्राप्त की। यह कठिन दौर था और नक्सलियों से निपटना बड़ी चुनौती थी, लेकिन प्रदेश के जांबाज जवानों ने अपने साहस से प्रदेश को गौरवान्वित किया। इस चुनौती का सामना करने में पुलिस बल के जवानों को अपनी जान की कीमत भी चुकानी पड़ी। पुलिसकर्मियों के बलिदान को भुलाया नहीं जा सकता। सीएम ने कहा कि नक्सलवाद जैसी चुनौती से पार पाना प्रदेश के लिए गौरव की बात है।