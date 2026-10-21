एमपी में शिक्षा को मिलेगी नई रफ्तार, 400 नए सांदीपनि स्कूल खुलेंगे, 20 हजार पदों पर भर्ती की तैयारी

कार्यक्रम के दौरान सीएम मोहन यादव ने कहा कि, शासकीय नौकरी करते हुए किसी के असमय दुनिया से चले जाना बड़ा कष्टकारी समय होता है। परिवार सदस्य की कमी और उसके माध्यम से आय में रुकावट भी आती है। ये एक तरह से परिवार के ऊपर दुखों के पहाड़ की तरह है। मुश्किल हालात में ये परिवार राज्य सरकार के लिए एक परिवार की तरह है। सीएम ने कहा कि, जीवन में जन्म और मृत्यु नियति है, जिसे कोई नहीं रोक सकता। स्कूल शिक्षा विभाग आज 954 अधिकारी-कर्मचारियों को अनुकम्पा नियुक्ति देने के साथ उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित भी कर रहा है। उन्होंने कहा कि, पीएम मोदी ने कहा है कि, यही समय है, जब हम व्यवस्थाओं और भावनाओं का तालमेल करते हुए अपने कर्तव्यों का सही तरीके से निर्वहन करें।