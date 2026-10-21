सामूहिक मौतों का गढ़ बना मध्यप्रदेश, बीजेपी सरकार पर गुस्साए जीतू पटवारी

ग्वालियर में मध्यप्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी कहते हैं, "देश में कोई और ऐसी जगह नहीं है जहाँ मध्य प्रदेश की तरह इतनी बार सामूहिक मौतें होती हों, या जहाँ ऐसी घटनाओं के बारे में इतनी बार सुनने को मिलता हो। हाल ही में, CO सिरप (खांसी की दवा) पीने से 26 बच्चों की मौत हो गई, लेकिन राजनीतिक तौर पर सरकार में किसी को भी इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया गया। इंदौर में जहरीला पानी पीने से 36 लोगों की मौत हो गई, लेकिन राजनीतिक तौर पर कोई जवाबदेह नहीं है। हाल ही में, जहरीली शराब पीने से 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, फिर भी राजनीतिक तौर पर किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया…"