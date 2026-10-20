विधायक को पुत्र शोक पर एमपी में पसरा मातम, 6 साल के बेटे को अकेला छोड़ गए पुष्पेंद्र सिंह

भिंड के विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाह को पुत्र शोक हुआ है। उनके बेटे पुष्पेंद्र सिंह की असमय मौत हो गई। उनका एक 6 साल का मासूम बेटा है। पुष्पेंद्र सिंह कई दिनों से बीमार थे और दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती थे। विधायक को पुत्र शोक पर भिंड सहित पूरे एमपी में मातम पसर गया है। आसपास के कई जिलों से उनके परिचित, समर्थक, पार्टी कार्यकर्ता, मित्र और शुभचिंतक भिंड आ चुके हैं। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, प्रदेश के पीडब्लूडी मिनिस्टर राकेश सिंह सहित अनेक नेताओं ने विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाह को पुत्र शोक पर दुख जताया है।