एमपी के आइएएस सुखबीर सिंह को बड़ा दायित्व, सीएम मोहन यादव के पसंदीदा अफसर पर सभी की नजर

IAS Sukhveer Singh : मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) में बड़ा बदलाव हुआ है। मुख्यमंत्री के नए प्रमुख सचिव (पीएस) आइएएस सुखबीर सिंह होंगे। वे पीडब्ल्यूडी का जिम्मा भी देखेंगे। सीएमओ में तीन साल बाद नए पीएस की नियुक्ति की गई है। मुख्यमंत्री के नए प्रमुख सचिव (पीएस) के रूप में आइएएस सुखबीर सिंह को बड़ा दायित्व दिया गया है। वे सीएम मोहन यादव के पसंदीदा अधिकारियों में शुमार हैं। प्रशासनिक और राजनैतिक गलियारों में यह भी चर्चा है कि आइएएस सुखबीर सिंह को आगामी समय में विशेष कार्य के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय में लाया गया है। इधर एसीएस रश्मि अरुण शमी पर सरकार का विश्वास जमा हुआ है। उन्हें स्वास्थ्य का जिम्मा दिया गया है।