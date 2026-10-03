अमित शाह ने मांगी 50 एकड़ जमीन, सीएम मोहन यादव ने गौपालन के लिए तुरंत दी मंजूरी

कार्यक्रम में अमित शाह ने कहा कि 2047 में हमारा भारत संसार में हर सेक्टर में नबंर वन होगा। श्वेत क्रांति 0.2 के तहत 75 हजार नई डेरियाँ बनेंगी जिसमें सबसे ज्यादा डेरी मप्र में बनेंगी। आने वाले समय में एक एक ग्राम गोबर का भी किसानों को दाम मिलेगा। कुपोषण के खिलाफ लड़ाई में भी डेरी का बड़ा योगदान रहेगा। 31 दिसम्बर 2029 से पहले मप्र नशा मुक्त बनेगा।