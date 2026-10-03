MP से वापस लौटते ही राहुल गांधी का बड़ा कदम, शुरू किया ‘सत्याग्रह अभियान’, देशभर के छात्र-दलित-आदिवासियों से मांगी कहानियां

Rahul Gandhi satyagraha stories initiative: 1 अक्टूबर को मध्य प्रदेश के बालाघाट पहुंचे लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने आदिवासी परिवारों से मुलाकात कर स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और अधिकारों के मुद्दे उठाए थे। अब 3 अक्टूबर को उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से घोषणा कर देशभर के अलग-अलग राज्यों में चल रहे सत्याग्रह और विरोध-प्रदर्शन को एक मंच देने की अपील की है। उन्होंने एक्स पर अपील करते हुए लिखा कि-अगर आप भी किसी अन्याय से लड़ रहे हैं - अपनी कहानी भेजिए।