Amit Shah Bhopal Visit: महालक्ष्मी के दर्शन कर दिन की शुरुआत, देखें अमित शाह के कार्यक्रमों का अपडेट्स

karunadham ashram- अमित शाह ने दिन की शुरुआत महालक्ष्मी के दर्शन कर की। (फोटो अमित शाह एफबी, करुणाधाम एफबी)
Amit Shah Karunadham Ashram visit: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल आए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने शनिवार को दिन की शुरुआत महालक्ष्मी के दर्शन से करने वाले हैं। अमित शाह ताज होटल के पास स्थित करुणा धाम आश्रम पहुंचेंगे। इस मौके पर करुणाधाम आश्रम के पीठाधीश्वर सुदेश शांडिल्य महाराज से भी मुलाकात करेंगे।
नेहरू नगर स्थित करुणा धाम आश्रम में पहुंचकर अमित शाह महालक्ष्मी के दर्शन करने वाले हैं। इस दौरान करुणाधाम आश्रम के पीठाधीश्वर सुदेश शांडिल्य महाराज से आशीर्वाद लेंगे। दर्शन करने के बाद अमित शाह का काफिला भेल दशहरा मैदान के लिए रवाना हो जाएगा।
सुबह 11:00 बजे होटल ताज लेक फ्रंट से वाया रोड भेल दशहरा मैदान के लिए रवाना होंगे
सुबह 11:25 बजे भेल दशहरा मैदान पहुंचेंगे
सुबह 11:30 से दोपहर 12:00 बजे तक भेल दशहरा मैदान में नए आपराधिक कानूनों पर राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे
दोपहर 12:05 से 1:05 बजे तक भेल दशहरा मैदान में आयोजित राज्य स्तरीय गोपालक सम्मेलन में शामिल होंगे
दोपहर 1:05 बजे भेल दशहरा मैदान से होटल ताज के लिए रवाना होंगे
दोपहर 1:30 बजे होटल ताज लेक फ्रंट पहुंचेंगे
दोपहर 1:30 से 2:15 बजे तक का समय लंच के लिए आरक्षित
लंच पर भी संगठन, सरकार से करेंगे चर्चा
दोपहर 2:15 से शाम 4:15 बजे तक होटल ताज में मध्यप्रदेश सरकार और केंद्रीय गृह मंत्रालय के मध्य लंबित विषयों पर बैठक लेंगे
शाम 4:15 से 5:15 बजे तक नारकोटिक्स पर प्रेस कांफ्रेंस के लिए समय आरक्षित
शाम 5:15 बजे होटल ताज लेक फ्रंट से वाया रोड IISER के विस्तारित परिसर भौंरी के लिए रवाना होंगे
शाम 5:40 बजे IISER के विस्तारित परिसर पहुंचेंगे
शाम 5:45 से 6:00 बजे तक IISER के विस्तारित परिसर के शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल होंगे
शाम 6:00 बजे - IISER के विस्तारित परिसर से वाया रोड IISER मुख्य परिसर के रवाना होंगे
शाम 6:05 बजे IISER मुख्य परिसर, भौरी पहुंचेंगे
शाम 6:10 से 7:25 बजे तक IISER मुख्य परिसर में स्वामी विवेकानंद की नवनिर्मित प्रतिमा के अनावरण एवं शिलान्यास समारोह में शामिल होंगे
शाम 7:30 बजे IISER मुख्य परिसर से वाया रोड भोपाल स्टेट हैंगर के लिए रवाना होंगे
शाम 7:45 बजे भोपाल स्टेट हैंगर पहुंचेंगे
शाम 7:50 बजे विशेष विमान से भोपाल से दिल्ली के लिए रवाना होंगे
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