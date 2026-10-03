Amit Shah Bhopal Visit: महालक्ष्मी के दर्शन कर दिन की शुरुआत, देखें अमित शाह के कार्यक्रमों का अपडेट्स

सुबह 11:00 बजे होटल ताज लेक फ्रंट से वाया रोड भेल दशहरा मैदान के लिए रवाना होंगे

सुबह 11:25 बजे भेल दशहरा मैदान पहुंचेंगे

सुबह 11:30 से दोपहर 12:00 बजे तक भेल दशहरा मैदान में नए आपराधिक कानूनों पर राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे

दोपहर 12:05 से 1:05 बजे तक भेल दशहरा मैदान में आयोजित राज्य स्तरीय गोपालक सम्मेलन में शामिल होंगे

दोपहर 1:05 बजे भेल दशहरा मैदान से होटल ताज के लिए रवाना होंगे

दोपहर 1:30 बजे होटल ताज लेक फ्रंट पहुंचेंगे

दोपहर 1:30 से 2:15 बजे तक का समय लंच के लिए आरक्षित

लंच पर भी संगठन, सरकार से करेंगे चर्चा

दोपहर 2:15 से शाम 4:15 बजे तक होटल ताज में मध्यप्रदेश सरकार और केंद्रीय गृह मंत्रालय के मध्य लंबित विषयों पर बैठक लेंगे

शाम 4:15 से 5:15 बजे तक नारकोटिक्स पर प्रेस कांफ्रेंस के लिए समय आरक्षित

शाम 5:15 बजे होटल ताज लेक फ्रंट से वाया रोड IISER के विस्तारित परिसर भौंरी के लिए रवाना होंगे

शाम 5:40 बजे IISER के विस्तारित परिसर पहुंचेंगे

शाम 5:45 से 6:00 बजे तक IISER के विस्तारित परिसर के शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल होंगे

शाम 6:00 बजे - IISER के विस्तारित परिसर से वाया रोड IISER मुख्य परिसर के रवाना होंगे

शाम 6:05 बजे IISER मुख्य परिसर, भौरी पहुंचेंगे

शाम 6:10 से 7:25 बजे तक IISER मुख्य परिसर में स्वामी विवेकानंद की नवनिर्मित प्रतिमा के अनावरण एवं शिलान्यास समारोह में शामिल होंगे

शाम 7:30 बजे IISER मुख्य परिसर से वाया रोड भोपाल स्टेट हैंगर के लिए रवाना होंगे

शाम 7:45 बजे भोपाल स्टेट हैंगर पहुंचेंगे

शाम 7:50 बजे विशेष विमान से भोपाल से दिल्ली के लिए रवाना होंगे