Bhopal Crime : 2 दिनों तक डीप फ्रीजर में क्यों रखा रहा रिटायर्ड अफसर का शव, करीब 60 घंटों बाद हुई अंत्येष्टि

रिटायर्ड आईएएस अधिकारी राकेश अग्रवाल का मंगलवार रात को बेरहमी से कत्ल कर दिया गया था। उनका बेटा सिद्धांत उर्फ सिद्ध अग्रवाल उस समय अमेरिका में था। खबर मिलते ही वह भोपाल के लिए रवाना हो गया था। सिद्धांत के आने के बाद 2 अक्टूबर को रिटायर्ड आईएएस अधिकारी राकेश अग्रवाल का अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान शव को डीप फ्रीजर में रखा गया। रिटायर्ड आईएएस अधिकारी राकेश अग्रवाल की हत्या का समय मंगलवार रात करीब 12.30 बजे बताया जा रहा है जबकि शुक्रवार को दोपहर करीब 12:30 बजे भदभदा विश्राम घाट में उनकी अंत्येष्टि हुई। इस प्रकार मौत के करीब 60 घंटे बाद रिटायर्ड आईएएस अधिकारी राकेश अग्रवाल का अंतिम संस्कार हुआ।