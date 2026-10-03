8 से 11 अक्टूबर तक भोपाल में पत्रिका प्रॉपर्टी एक्सपो, प्लॉट, बंगले और कॉमर्शियल प्रॉपर्टी पर खास ऑफर

मेले में 15 लाख रुपए तक का स्टेंड डिस्काउंट भी दिया जाएगा। इसके अलावा स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ जांचें भी मेला स्थल पर हो जाएगी। मेला ऑफर में एक प्लॉट की बुकिंग पर एक प्लॉट फ्री के ऑफर भी देने की घोषणा की गई है। धूप - पानी से बचाव को लेकर प्रॉपर्टी एक्सपो स्थल को पूरी तरह से डोम से कवर्ड किया जाएगा। हर एक स्टॉल पर प्रॉपर्टी की जानकारी लेने वालों को पूरी जानकारी दी जाएगी। इसमें ऑफर्स से लेकर लोकेशन, फायनांस आदि के बारे में बताया जाएगा।