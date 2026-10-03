अमित शाह के दौरे के बीच MP कांग्रेस ने जारी किया AI वीडियो, गृह मंत्री से महिलाओं ने पूछे सवाल

MP Congress Amit Shah AI Video: अमित शाह के दौरे के बीच कांग्रेस ने जारी किया AI वीडियो (फोटो सोर्स- Patrika/MP Congress)
Amit Shah Bhopal Visit: शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश के दौरे पर है। वह भोपाल के भेल दशहरा मैदान में गौपालकों के कार्यक्रम में पहुंचे ही थे कि एमपी कांग्रेस ने एक्स पर एक AI-जनरेटेड वीडियो (MP Congress AI Video) शेयर कर दिया। वीडियो में महिलाएं गृह मंत्री से सागर शराब कांड, बालाघाट में बैगा आदिवासी समाज के बच्चों की मौत, छिंदवाड़ा कफ सिरप कांड सहित अन्य मुद्दों जवाब मांगा।
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