अमित शाह एमपी से साधेंगे पंजाब, जीत के लिए केंद्रीय मंत्री का भोपाल में बड़ा प्लान

Amit Shah Visit : केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह भोपाल प्रवास पर हैं। वे 2 अक्टूबर को देर रात एयरपोर्ट पर आए जहां से रात्रि विश्राम के लिए होटल ताज चले गए। गृह मंत्री अमित शाह 3 अक्टूबर को भोपाल में अनेक कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। आधिकारिक रूप से इनमें कोई राजनीतिक बैठक शामिल नहीं है। हालांकि बीजेपी के प्रमुख रणनीतिकार के रूप में अमित शाह भोपाल में भी अपने मिशन पर लगे रहेंगे। वे यहां नारकोटिक्स पर मीडिया से रूबरू होंगे। इसी के साथ गृह मंत्री अमित शाह भोपाल में ही बैठकर पंजाब पर निशाना साधेंगे। वहां विधानसभा चुनावों में जीत के लिए बीजेपी ने नशा मुक्ति को अभियान बनाया है। इसके लिए राज्यभर में यात्रा भी निकाली। नशा मुक्त पंजाब यात्रा का समापन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ही किया था। जालंधर में हुए कार्यक्रम में उन्होंने मादक पदार्थों की खुलेआम उपलब्धता के लिए पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार पर जमकर हमला भी बोला था।