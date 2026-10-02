44 साल बाद हॉकी में आया गोल्ड, MP की 3 बेटियों ने रचा इतिहास

मध्यप्रदेश के खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग ने इस जीत पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखे संदेश में कहा है कि भारत की बेटियों ने रचा इतिहास। भारतीय महिला हॉकी टीम ने 1982 के बाद पहली बार AsianGames में स्वर्ण पदक जीतकर देश का मान बढ़ाया है। यह सिर्फ एक जीत नहीं बल्कि हौसले, मेहनत, जुनून और अटूट संकल्प की मिसाल है। भारत की इन बेटियों की ऐतिहासिक उपलब्धि देश की असंख्य युवा खिलाड़ियों को बड़े सपने देखने और उन्हें साकार करने के लिए प्रेरित करेगी। इस गौरवशाली टीम का हिस्सा रहीं मध्यप्रदेश हॉकी अकादमी की प्रतिभाशाली खिलाड़ी ईशिका चौधरी, बिच्छू देवी और सुशीला चानू ने अपने शानदार खेल से देश और मध्यप्रदेश का गौरव बढ़ाया है। पूरी टीम को हार्दिक बधाई एवं उज्ज्वल भविष्य की अनंत मंगलकामनाएं।