वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन RKMP के यात्रियों ने खोज लिया फ्री वाला जुगाड़, ट्रेन और मॉल बना सहारा

यदि आप रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर किसी यात्री को छोड़ने या लेने आ रहे हैं, तो पिक एंड ड्रॉप का समय भी बहुत कम पड़ जाता है। क्योंकि एक गेट ही बाहर जाने के लिए होता है, जिसमें लाइन इतनी अधिक होती है कि 10 मिनट का समय ही निकल जाता है, और बाहर निकलते समय तक आपको 20 रुपए चुकाने पड़ जाते हैं। अपने रिश्तेदार को छोड़ने आए गोविंदपुरा निवासी सतीश शर्मा कहते हैं कि पार्किंग की व्यवस्था ही ऐसी बनाई गई है कि यात्री को ड्रॉप करने के बाद आपको निकलने में 10 मिनट से ऊपर का ही समय हो जाएगा। इसलिए दो गेट बनाए जाने चाहिए या समय बढ़ाया जाना चाहिए।