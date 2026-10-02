रिटायर्ड आइएएस राकेश अग्रवाल को बेटा सिद्ध देगा मुखाग्नि, अस्पताल से घर पहुंची पत्नी

Retired IAS Rakesh Agrawal Case : भोपाल में रिटायर्ड आइएएस राकेश अग्रवाल की हत्या केस में फरार आरोपी वरुण कुमार के दस्तावेज की जांच में पुलिस को चौंकाने वाली जानकारी मिली है। जिस हेल्थ केयर एजेंसी के माध्यम से वरुण को आइएएस के घर काम पर भेजा गया था, वह खुद ही संदिग्ध तरीके से संचालित थी। बागसेवनिया थाना क्षेत्र में बाग मुगलिया विश्वकर्मा नगर में एक लॉज के दो कमरों से एजेंसी का पूरा काम चल रहा था। संचालक वहीं रहता था। घटना के बाद से संचालक फरार है। इधर आरोपी वरुण की पृष्ठभूमि भी खंगाली जा रही है। इस बीच शुक्रवार को रिटायर्ड आइएएस राकेश अग्रवाल की अंतिम संस्कार की तैयारियां चल रहीं हैं। आज भदभदा विश्राम घाट पर उनका बेटा सिद्ध मुखाग्नि देगा।