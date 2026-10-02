किसी अपने ने ही करवाया रिटायर्ड आइएएस का कत्ल! राकेश अग्रवाल केस में पुलिस का बड़ा खुलासा

Retired IAS Rakesh Agrawal : एमपी की राजधानी भोपाल में रातीबड़ स्थित सूरजनगर में रिटायर्ड आइएएस अफसर राकेश अग्रवाल की हत्या का आरोपी अब तक पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ सका है। लाखों के रुपए जेवर, नकदी और अग्रवाल का मोबाइल लेकर भागने वाले पंजाब के नाभा शहर के केयर टेकर वरुण कुमार के बारे में पुलिस ने नया खुलासा किया है। हत्या के बाद वह बीना गया फिर आगरा। यहां उसका दोस्त रहता है। पुलिस ने दोस्त को हिरासत में लिया है। उससे पूछताछ की जा रही है। खास बात यह है कि राकेश अग्रवाल के करोड़ों के लेनदेन की बात भी सामने आई है। उन्होंने अपने एक खास को बड़ी राशि दी थी लेकिन उसने वापस नहीं की। यही वजह है कि पुलिस लूट के साथ अब कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के एंगल पर भी जांच कर रही है।