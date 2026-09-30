कई अफसरों को सिखाए गुर पर खुद को नहीं बचा सके रिटायर्ड IAS राकेश अग्रवाल

IAS Rakesh Aggarwal : मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में एक रिटायर्ड IAS अधिकारी की हत्या कर दी गई है। इससे पूरे शहर में सनसनी फैल गई। रिटायर्ड आईएएस राकेश अग्रवाल की उनके घर में ही हत्या की गई है। रातीबड़ थाना क्षेत्र के सूरज नगर में यह घटना घटी।वह अपनी पत्नी के साथ रहते थे। पुलिस के अनुसार रिटायर्ड आईएएस राकेश अग्रवाल के साथ हुई इस वारदात में शुरुआती तौर पर घर पर काम करने वाले नौकर पर शक जताया जा रहा है। वह लापता है। आरोपी नौकर ने घर को गैस से उड़ाने की भी कोशिश की थी हालांकि इसमें वह नाकामयाब रहा। खास बात यह है कि रिटायर्ड आईएएस राकेश अग्रवाल हमेशा लोगों को नौकरों को उचित जांच पड़ताल करने के बाद ही रखने की सलाह देते थे। नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी के महानिदेशक के रूप में उन्होंने प्रदेश के अनेक अफसरों को प्रशिक्षण दिया था।