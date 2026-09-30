“गिरने की बात सही नहीं, कुछ और वजह” शंकराचार्य ने प्रेमानंद शिष्य केस में बढ़ाया दबाव

Premanand Shishya Case : उत्तराखंड के जोशीमठ, ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने प्रेमानंद महाराज के शिष्य रसिक दुलारी शरण केस में मथुरा पुलिस और प्रशासन पर दबाव बढ़ा दिया है। उन्होंने साफ कहा कि केवल गिरने की बात सही नहीं, मामले की कुछ और वजह हो सकती है। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने मामले की गहन जांच की मांग की। साधक रसिक दुलारी शरण के परिजन पहले से ही मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। देशभर के कई अन्य साधु संतों ने भी वारदात पर दुख व्यक्त करते हुए जांच कराने को कहा है। अब शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के बयान से दबाव बढ़ गया है। अभी मथुरा पुलिस मामले की जांच कर रही है।